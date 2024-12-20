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Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд — 0+2 с «Сент-Луисом». У него 20 очков на отрезке и 49 баллов в 28 играх в сезоне

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:1) и был признан 3-й звездой.

В активе 31-летнего россиянина стало 49 (14+35) очков в 28 играх в текущем сезоне при полезности «+13». Он занимает промежуточное 2-е место в гонке бомбардиров. Кучеров продлил результативную серию до 9 матчей (20 очков на отрезке, 3+17). Сегодня Никита (20:53, 4:39 — в большинстве, «+2») отметился 1 броском в створ (2 — не в створ), 1 блоком и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов — 2:2.