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Мичков против «Кингс»: 1 бросок и «минус 4» за 12:19. У него 0+0 и «минус 8» в последних 4 играх

«Филадельфия» проиграла «Кингс» (3:7) в регулярном чемпионате НХЛ.
Источник: Спортс"

20-летний россиянин остался без результативных действий в 4-м матче подряд («минус 8») на отрезке. В целом в дебютном сезоне в лиге у Матвея 27 (11+16) очков в 31 матче при полезности «минус 3». Он по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. Сегодня Мичков (12:19, 2:24 — в большинстве) отметился 1 броском в створ и допустил 1 потерю.