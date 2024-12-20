Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1832), обогнав Сакика. До Лемье — 63 балла

На счету 37-летнего канадца стало 35 (9+26) очков в 34 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4». Всего в рамках регулярок лиги — 1631 (601+1030) балл в 1306 играх. По сумме очков в регулярках и плей-офф (201 в 180 играх) Кросби (1832 в 1486) вышел на чистое 8-е место в истории лиги, обогнав Джо Сакика (1829 в 1550).Выше идут Уэйн Гретцки (3239 в 1695), Марк Мессье (2182 в 1992), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710) и Марио Лемье (1895 в 1022). Среди действующих игроков 2-е место занимает Александр Овечкин («Вашингтон», 1716 в 1595, 14-е место в общем зачете), 3-е — Евгений Малкин («Питтсбург», 1503 в 1356, 28-е).