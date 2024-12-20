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Агент Овечкина: «Александр не будет играть в ближайших матчах. Пока не готов сказать, когда он выйдет»

Ранее форвард «Вашингтона» принял участие в тренировке команды без ограничения на контакты.
Источник: Спортс"

— Еще не общался с Александром после тренировки. Пока не готов сказать, когда он выйдет. В ближайших матчах не будет играть. — Писали, что якобы возможен рождественский подарок, и 24-го числа он сможет сыграть. — Не знаю, пока рано до 24-го еще. Сегодня играть не будет, — сказал Глеб Чистяков.21 декабря «Вашингтон» сыграет с «Каролиной». Столичные примут «Лос-Анджелес» 23 декабря, а на следующий день отправятся на выезд к «Бостону».39-летний россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) 19 ноября.