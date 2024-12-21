Козырев про 2:1 с «Сочи»: «Северсталь» героически оборонялась в концовке, сами создали себе проблемы"

«Мы настраивали перед этим матчем наших хоккеистов, что игра будет складываться по-другому. Команда соперника будет играть по-другому, они захотят реабилитироваться, взять реванш. Что, собственно, и получилось. Игра складывалась по совсем иному сценарию, чем прошлая. В концовке мы героически оборонялись, поскольку создали сами себе проблемы — получили ненужные удаления. Доволен ли результативностью? Конечно, мы должны были забивать, когда играли “пять на три”, решать исход матча», — сказал тренер «Северстали».