Яшкин об 1:3 с Минском: «Ак Барс» не бросал, передерживал шайбу, глупо удалялся. В 3-м периоде добавили эмоций, и игра смотрелась иначе"

— Причина простая — не бросали, передерживали шайбу, глупо удалялись. Причин много. — В этом сезоне «Ак Барсу» не удается проводить несколько матчей подряд на хорошем уровне, это может стать проблемой в грядущем плей-офф?- В начале года была хорошая серия из нескольких побед подряд. Идем от игры к игре, а в плей-офф будет совершенно другой хоккей. — Не показалось, что сегодня партнерам иногда не хватало желания?- Чуть-чуть не хватало эмоций, согласен. В третьем периоде добавили их, и игра смотрелась совсем иначе. Нужно искать эмоции с первых минут. — Может быть, отдали много эмоций в «Вечнозеленом дерби»?- Не стоит ссылаться на это, надо доставать эмоции в каждой игре, — сказал капитан «Ак Барса».