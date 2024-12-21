«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд — в основное время. Клуб занимает последнее место на Востоке

Команда под руководством Линди Раффа занимает последнее место в Восточной конференции с 26 очками в 33 играх. Серия из 12 поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) является 3-й по продолжительности в истории «Баффало».В сезоне-2020/21 клуб повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04). Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все — в основное время).Отметим, что до введения серий буллитов у «Сэйбрс» было 2 безвыигрышные серии из 12 матчей — с учетом ничьих (1991/92, 2002/03).