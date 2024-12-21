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Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»

30-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Баффало» (6:3) и отразил 24 из 27 бросков.

Источник: Спортс"

В октябре 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перенес операцию на бедре. В связи с длительным восстановлением он пропустил большую часть сезона-2023/24, сыграв только 3 матча в АХЛ. В текущем сезоне Мюррей провел 8 матчей в АХЛ за «Марлис» (4 победы, 93,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,85). У него действует 1-летний контракт с «Лифс» с зарплатой 875 тысяч долларов. Сменщиком Мюррея сегодня был Джозеф Уолл. Деннис Хильдеби был отправлен в фарм-клуб, а Энтони Столарц выбыл из-за операции на колене.