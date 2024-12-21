Капризов сделал передачу в матче с «Ютой» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

На счету 27-летнего россиянина стало 49 (22+27) очков в 32 играх в текущем сезоне. Текущая результативная серия — 4 игры подряд (4+2 на отрезке). Капризов догнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова (49 очков в 28 играх, 14+35) в гонке бомбардиров НХЛ, они делят промежуточное 3-е место. Сегодня Кирилл (26:37, 7:49 — в большинстве, нейтральная полезность) отметился 5 бросками в створ.