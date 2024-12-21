Ремпе был удален до конца матча с «Далласом» за удар локтем в голову Хейсканену. До этого «Старс» получили 3 удаления подряд за нарушения против Мэтта

В итоге по итогам эпизода он получил 17 минут штрафа (5+10, а также 2 минуты за стычку с Роопе Хинтцем). Отметим, что в первой половине второго периода игроки «Старс» получили 3 малых штрафа подряд за нарушения против Ремпе (Мэйсон Марчмент на 22-й минуте, Нильс Лундквист на 26-й и Лиан Биксель на 29-й). Для Ремпе матч против «Далласа» стал только 5-м в этом сезоне. У него нет очков при 24 минутах штрафа. Добавим, что финский защитник техасцев в итоге продолжил матч и провел еще 4 смены, в том числе заключительную в игре.