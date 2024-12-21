Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы. У него передача, 3 броска и 3 потери за 17:25

Россиянин выступил одним из ассистентов при шайбе Винсента Трочека, ставшей победной в матче. На счету 33-летнего игрока стало 37 (15+22) очков в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 5». Сегодня Панарин (17:25, 3:55 — в большинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ (еще 3 — не в створ). Также он допустил 3 потери и сделал 1 перехват.