Сергачев в матче против «Миннесоты»: пас на победный гол, 1 бросок, 1 перехват и «минус 1» за 29:15. У защитника 24 очка в 32 играх

На счету 26-летнего россиянина стало 24 (8+16) очка в 32 играх в текущем сезоне при полезности «+6» и среднем времени на льду 25:45. Сегодня Сергачев (29:15 — второе время в сезоне, 2:26 — в большинстве, 5:58 — в меньшинстве, «минус 1») также отметился 1 броском в створ (2 — не в створ) и 1 перехватом.