Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество. Первый матч после перерыва — 29 декабря против «Торонто»

Однако форвард не сыграет в ближайших матчах против «Лос-Анджелеса» и «Бостона», о чем сказал главный тренер команды Спенсер Карбери. «Мы не увидим его до паузы, поэтому он вернется в какой-то момент после перерыва», — заявил Карбери. Александр Овечкин не играет с 19 ноября. Первый матч после паузы «Вашингтон» проведет в ночь с 28 на 29 декабря против «Торонто».