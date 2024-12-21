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Овечкин не сыграет за «Вашингтон» до паузы на Рождество. Первый матч после перерыва — 29 декабря против «Торонто»

Капитан «Вашингтона», который восстанавливается после перелома малоберцовой кости, провел тренировку с полным контактом.
Источник: Sports.Ru

Однако форвард не сыграет в ближайших матчах против «Лос-Анджелеса» и «Бостона», о чем сказал главный тренер команды Спенсер Карбери. «Мы не увидим его до паузы, поэтому он вернется в какой-то момент после перерыва», — заявил Карбери. Александр Овечкин не играет с 19 ноября. Первый матч после паузы «Вашингтон» проведет в ночь с 28 на 29 декабря против «Торонто».