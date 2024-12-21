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Овечкин о праздновании Нового года: «Включим речь президента, что скажет Путин. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой»

— Как вы встретите Новый год?

Источник: Спортс"

— В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с «Бостоном». Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович. Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети. Так что все, как обычно, в кругу семьи. По русской традиции будут оливье, пирожки и селедка под шубой, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.