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Макмайкл опередил Овечкина в гонке снайперов «Вашингтона». Александр пропустил последние 14 матчей команды

Нападающий «Кэпиталс» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:1).

Источник: Спортс"

Эта шайба стала для канадского форварда 16-й в нынешнем сезоне. Он возглавил список лучших снайперов в команде, опередив Александра Овечкина (15).При этом российский форвард пропустил последние 14 матчей «Вашингтона» из-за перелома малоберцовой кости. Коннор Макмайкл набрал 28 (16+12) очков в 32 матчах регулярки в этом сезоне.