Овечкин о «Вашингтоне»: «Приятнее выступать в команде-победителе, чем в той, которая то выигрывает, то проигрывает. Я рвусь в игру, самое главное — не спешить»

— Наверное, вы все новости уже знаете. Мне тут даже добавить нечего!- Но настроение у вас какое?- Самое отличное. Рвусь в игру. Но когда я конкретно вернусь к матчам, вы узнаете из новостей — «Вашингтон» сделает заявление. Я так понимаю, в телеграме много об этом пишут, как Овечкин тренируется. — Что ни пост в хоккейном канале, то об этом! Но главное здесь — никуда не спешить, чтобы избежать рецидива. Это вам не я говорю, а вся Россия. — Да, конечно. Самое главное — не спешить. Будем смотреть, как чувствует себя нога. Надо все делать с умом. — «Вашингтон» очень хорошо играет. Сейчас вот победили «Каролину» (3:1), ваша команда возглавляет Восточную конференцию. А ведь этого никто не ждал!- Конечно, я радуюсь таким успехам. Всегда приятнее выступать в команде-победителе, чем в той, которая то выигрывает, то проигрывает. И в раздевалке хорошее настроение, и в тренерском штабе все довольны. Жаль только, что получил травму. Но это хоккей. Здесь ничего не сделаешь. А так, я с командой. Поддерживаю как могу. И надеюсь, что ребята будут так же продолжать играть, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.