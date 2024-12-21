Овечкин о переходе Подъяпольского в «Динамо»: «Вы помните, сколько серий было у “Вашингтона”, когда мы не могли пробить Галака. То же самое с “Каролиной”. Вратарь может стат

— Самое главное, чтобы в плей-офф все было хорошо. Сейчас команда выигрывает. Я знаю, что «Динамо» расторгло контракт с Эриком О’Деллом. Мне тяжело судить: я — здесь, они — там. Если нужны какие-то советы насчет игроков, то мне всегда могут позвонить. Те же Алексей Сопин или Алексей Кудашов. Да, мы постоянно на связи. — В «Динамо» пришел топ-вратарь Владислав Подъяпольский, а вот контракт с американским голкипером Хантером Миской уже расторгнут. — Вратарь — это полкоманды. Его роль в плей-офф крайне важна. Вы сами помните, сколько серий было у «Вашингтона», когда мы не могли пробить того же Ярослава Галака из «Монреаля», хотя перебрасывали соперника в четыре раза. То же самое с «Каролиной», когда мы проиграли им в седьмой игре. Вратарь в самом деле может стать героем в кубковых матчах, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.