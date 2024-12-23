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«РПЛ нравится все больше — интрига, страсти полыхают. Телекартинка, обсуждение — все это нужно выводить на уровень КХЛ». Ринат Билялетдинов о лигах

«Я спокоен в этой ситуации [санкций против российского футбола]. Мне наш чемпионат нравится все больше. Интрига, страсти полыхают. Телевизионная картинка, комментарии, обсуждение, всё это нужно выводить на уровень КХЛ и поднимать свой футбол», — сказал экс-тренер «Локомотива», «Рубина» и «Химок».
Источник: Спортс"

«Я спокоен в этой ситуации [санкций против российского футбола]. Мне наш чемпионат нравится все больше. Интрига, страсти полыхают. Телевизионная картинка, комментарии, обсуждение, всё это нужно выводить на уровень КХЛ и поднимать свой футбол», — сказал экс-тренер «Локомотива», «Рубина» и «Химок».