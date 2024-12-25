Мамашев о легионерах в КХЛ: «Приезжают и прекрасно себя чувствуют, говорят: “Чего мы раньше не приехали?” В целом соотношение “цена-качество” жизни интереснее, чем в Америке»

— Очень много помогают клубы, но все зависит от конкретной организации. Сейчас Фроуз привез семью в Ярославль, у него беременная жена и они хотят рожать в России. Клуб помогает ему с поиском роддома, врачей, акушеров. — Как идет процесс адаптации у твоих клиентов в КХЛ?- Когда они приехали, все были в восторге. Мне говорят: «А чего мы раньше не приехали?» Все отмечают, что это сложный шаг — тем более в связи с нынешней обстановкой. А потом они приезжают и прекрасно себя чувствуют. В целом уровень и соотношение «цена-качество» жизни интереснее, чем в Америке. Они приезжают в Москву, едут на Красную площадь, смотрят на достопримечательности. Их родители тоже приезжают — никаких проблем. — Были случаи, когда игрок хотел ехать в Россию, но в итоге все-таки отказывался?- В моей практике — нет, но я только летом начал. Знаю, что год назад такое случалось, многие были осторожны, но в этом — не слышал, чтобы кто-то передумывал. Игроки все равно общаются между собой. Они звонят тем, кто здесь играл в прошлом сезоне — и им подтверждают, что в России все хорошо. Нет такого, что мне нужно кого-то убеждать — они сами выясняют все, что им интересно, насколько у нас безопасно, какой уровень и так далее, — сказал в интервью Спортсу«» хоккейный агент Ренат Мамашев. Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева.