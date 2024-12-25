Ротенберг о праздновании Нового года: «Позволю себе бокальчик шампанского под речь Путина. Фильм “Мимино” — один из моих самых любимых»

— Я читал, что сказал Александр Овечкин — на его столе обязательно должны быть пирожки, оливье и селедка под шубой. Могу в этом Сашу поддержать. Он младше меня на четыре года. Думаю, у нашего поколения примерно одинаковый вкус. Мы уважаем наши традиции. Обязательно должны быть оливье, селедка под шубой. А еще я бы похрустел солеными огурцами. И нарезал бы сало. — А алкоголь?- Позволю себе один бокальчик шампанского под речь президента Владимира Владимировича Путина. Главное с алкоголем — это знать меру. — Какой русский фильм вы будете смотреть?- Я люблю, по сути, всю советскую классику. Все эти фильмы, которые показывают на Новый год. А особенно я люблю фильм «Мимино». Это прям один из моих самых любимых фильмов. Надеюсь, и в этом году удастся его посмотреть, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.