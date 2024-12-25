Сушинский о Гашеке: «Клинический случай. НХЛ — это бизнес. Кто станет его слушать, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче и приносят организации деньги?»

«Много раз говорил, что НХЛ — это бизнес. Кто там станет слушать Гашека, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче, на них ходят зрители, приносят организации деньги. Мнение Гашека там никого не интересует. А у него уже, видимо, клинический случай какой-то», — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.