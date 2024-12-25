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Сушинский о Гашеке: «Клинический случай. НХЛ — это бизнес. Кто станет его слушать, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче и приносят организации деньги?»

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и московского «Спартака» заявил, что хотел бы встретиться с руководством НХЛ и обсудить запрет участия россиян в матчах лиги.

Источник: Спортс"

«Много раз говорил, что НХЛ — это бизнес. Кто там станет слушать Гашека, когда Кучеров и Овечкин забивают в каждом матче, на них ходят зрители, приносят организации деньги. Мнение Гашека там никого не интересует. А у него уже, видимо, клинический случай какой-то», — сказал бывший форвард сборной России Максим Сушинский.