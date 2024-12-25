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Геркус о гонке Овечкина за Гретцки: «Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется психоз, все будут следить. Александр — наше национальное достояние»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики “Вашингтона” побьют рекорды. Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке “Кэпиталс” с 8-м номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — сказал бывший президент футбольного «Локомотива» и спортивный директор «Эгриси».