Геркус о гонке Овечкина за Гретцки: «Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется психоз, все будут следить. Александр — наше национальное достояние»

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики “Вашингтона” побьют рекорды. Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке “Кэпиталс” с 8-м номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — сказал бывший президент футбольного «Локомотива» и спортивный директор «Эгриси».