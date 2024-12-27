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Плющев о двойной замене вратарей СКА в 1-м периоде с ЦСКА: «Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение. Ему это удалось»

Петербургский клуб проиграл со счетом 6:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на 1-й минуте поменял Егора Заврагина на Павла Мойсевич, а на 15-й минуте провел обратную замену вратаря.

Источник: Sports

Петербургский клуб проиграл со счетом 6:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг на 1-й минуте поменял Егора Заврагина на Павла Мойсевич, а на 15-й минуте провел обратную замену вратаря. — Для болельщиков, конечно, интересно, когда в матче забивают 11 шайб. А тренерам ЦСКА и СКА надо задуматься, почему они столько пропускают. Обе команды совершали большие ошибки у своих ворот. Это серьезная тема для разговоров в тренерских штабах ЦСКА и СКА. Им нужно что-то менять. Скоро плей-офф, а такое пропущенное количество шайб говорит о проблемах. — Как оцените решение Ротенберга дважды поменять вратаря в течение первого периода?- Ротенберг пытался передернуть команду, сбить нервное напряжение и привести игру в нужное для себя русло. Ему это и удалось сделать. В концовке второго периода и в третьем периоде питерцы выглядели интереснее, — сказал бывший главный тренер сборной России.