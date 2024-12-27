17-летний Маккенна стал автором победной шайбы сборной Канады в матче с Финляндией на МЧМ. Форвард — главный фаворит драфта НХЛ-2026

Автором победной шайбы стал форвард Гэвин Маккенна, которому 20 декабря исполнилось 17 лет. Игрок отличился в конце первого периода. Нападающий «Медисин Хэт» в текущем сезоне набрал 60 (19+41) очков в 30 играх в сезоне WHL. Он называется главным фаворитом драфта НХЛ-2026. Добавим, что 2 (1+1) очка в матче набрал еще один 17-летний игрок — защитник Мэттью Шефер. Он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.