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17-летний Маккенна стал автором победной шайбы сборной Канады в матче с Финляндией на МЧМ. Форвард — главный фаворит драфта НХЛ-2026

Сборная Канады начала МЧМ-2025 в Оттаве с победы над сборной Финляндии (4:0).

Источник: Спортс"

Автором победной шайбы стал форвард Гэвин Маккенна, которому 20 декабря исполнилось 17 лет. Игрок отличился в конце первого периода. Нападающий «Медисин Хэт» в текущем сезоне набрал 60 (19+41) очков в 30 играх в сезоне WHL. Он называется главным фаворитом драфта НХЛ-2026. Добавим, что 2 (1+1) очка в матче набрал еще один 17-летний игрок — защитник Мэттью Шефер. Он является одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.