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Андрей Назаров: «Овечкин — самый медийный спортсмен России, ждем его возвращения. Сильных боятся, но слушают. Мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами»

«С нетерпением ждем возвращения в состав “Вашингтона” Александра Овечкина. Главное, полностью залечить травму. Это самый медийный спортсмен России, мы полностью поддерживаем его медийность.

В Канаде есть великий Гретцки, а у нас великий Овечкин. Таких результатов добиваются раз в 50 лет. Мы живем в непростое время. Мы видим, как сильных боятся, но слушают. Чтобы продолжать быть сильными, несмотря ни на что, мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами", — сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.