В Канаде есть великий Гретцки, а у нас великий Овечкин. Таких результатов добиваются раз в 50 лет. Мы живем в непростое время. Мы видим, как сильных боятся, но слушают. Чтобы продолжать быть сильными, несмотря ни на что, мы все должны идти плечом к плечу единой семьей. Победа будет за нами", — сказал бывший тафгай и тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.