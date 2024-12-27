Ротенберг о состоянии Кузнецова: «Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз»

— Как себя чувствует Евгений Кузнецов?- Слава богу, он помнит, как его зовут. Вот и весь диагноз. Если Овечкина ударит нападающий «Рейнджерс» Ремпе в голову, умышленно или неумышленно, что будет дальше?- Дисквалификация. — Одна, другая, потом пожизненная. Нам интереснее следить за Овечкиным, а не за Ремпе. Ремпе не соберет стадионы, а Саша соберет, потому что он нам интересен! — сказал главный тренер СКА.