Михаил Анисин о погоне Овечкина: «Это великая победа России. Круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки»

— Александр Овечкин близок к рекорду Гретцки. Как вы думаете, сможет ли капитан «Вашингтона» обогнать Уэйна уже в этом сезоне?- Я пристально слежу за этой гонкой. Овечкин, как всегда, хорош. Видели его 15 голов в первых 18 матчах? Может и в этом сезоне обогнать, да. А если что, у него контракт еще на полтора года. Когда Овечкин обгонит Гретцки, — это станет знаковым событием для мирового спорта. Если убрать в сторону политику, то уже будет круто, когда русский хоккеист станет лучшим снайпером главной хоккейной лиги Северной Америки, которой почти 110 лет. Рекорд Овечкина — это великая победа России, — сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.