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Десятков о 2:4 со «Спартаком»: «Когда много терпишь, а потом в нужный момент забиваешь — в этом и заключается мастерство, и “Витязь” этот гол пропустил. Он стал ключевым&raqu

"Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли. И, наверное, второй период провели лучше, где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты.

Источник: Sports

«Мы допустили ошибку, взяв просмотр. Это наша вина. Но тем не менее потом ребята нашли в себе силы, счет сравняли. И, наверное, второй период провели лучше, где нужно было просто, наверное, забивать. Реализовывать свои моменты. В этом-то и заключается, наверное, мастерство команды, когда команда терпит много, потом в нужный момент забивает, и мы вот этот гол пропустили. И он стал ключевым, потому что в третьем периоде уже “Спартак” играл по счету, много внимания уделяя обороне, и нам тяжело приходилось ее взламывать», — сказал тренер «Витязя».