Беттмэн — самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин — 41-й, Макдэвид — 5-й, Кросби — 14-й, Бедард — 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, занимающий 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, не вошел в список.1. Гэри Беттмэн (комиссионер НХЛ)2. Марти Уолш (глава профсоюза игроков НХЛ)3. Билл Дэйли (заместитель комиссара НХЛ)4. Джереми Джейкобс (владелец «Бостона»)5. Коннор Макдэвид (хоккеист «Эдмонтона»)6. Мюррей Эдвардс (совладелец «Калгари»)7. Крэйг Липолд (владелец «Миннесоты»)8. Тед Леонсис (владелец «Вашингтона»)9. Остон Мэттьюс (хоккеист «Торонто»)10. Дон Михан (агент)11. Люк Тардиф (глава ИИХФ)…14. Сидни Кросби (хоккеист «Питтсбурга») …30. Митч Марнер (хоккеист «Торонто»)…35. Стив Айзерман (генменеджер «Детройта»)…41. Игорь Шестеркин (хоккеист «Рейнджерс»)…43. Лу Ламорелло (генменеджер «Айлендерс»)44. Джо Сакик (президент по хоккейным операциям «Колорадо»)…46. Брендан Шенахан (президент «Торонто») …58. Нэтан Маккиннон (хоккеист «Колорадо»)…62. Уэйн Гретцки (лучший снайпер в истории НХЛ, аналитик TNT)…65. Билл Зито (генменеджер «Флориды»)…83. Марк-Андре Флери (хоккеист «Миннесоты»)…88. Куинн Хьюз (хоккеист «Ванкувера») …94. Брюс Кэссиди (тренер «Вегаса»)…99. Коннор Бедард (хоккеист «Чикаго»).