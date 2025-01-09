Хоккеисты «Динамо-Шинника» одержали разгромную победу в матче МХЛ

В четверг подопечные Андрея Михалева гостили в Кондопоге у «Хорс Карелии», которая на данный момент является худшей командой МХЛ, набрав всего 7 очков в 32 матчах. Статус фаворита бобруйчане доказали довольно легко, поразив чужие ворота однажды в стартовой трети и по два раза во втором и третьем периодах. Итог игры — 5:0, дубль за «Динамо-Шинник» оформил Глеб Корзун, еще по шайбе добавили Дмитрий Хобян, Андрей Кравчук и Николай Салыго. Таким образом, первую выездную серию нового года наши парни пока проходят без поражений, ранее белорусы дважды обыграли ступинский «Капитан» (2:1 и 3:1). Юные динамовцы продолжают возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 61 очко в 37 матчах. Завтра «шинники» проведут повторный поединок против «Хорс Карелии», который стартует в семь часов вечера.