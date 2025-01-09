Майк Кнубл: «Овечкин переделал хоккей по-своему — больше блеска, яркости. Мы все копировали Гретцки, а сегодня дети копируют игру Александра»

«Уэйн был очень хорош в роли посла игры. Он знал, что это очень неудобно для него, но он делал это с улыбкой на лице. Он не ныл по этому поводу. Это его работа — продвигать хоккей вперед. Алекс тоже довольно хорош в этом деле. И ему было тяжело. Он не североамериканец, но Алекс, безусловно, отличный посол хоккея. Они оба были добры к игре, к НХЛ и являются прекрасными образцами для подражания для детей. Уэйн переделал хоккей по-своему. Затем Ови переделал его снова по-своему — немного больше блеска, немного больше яркости. Мы все копировали Уэйна, а сегодня дети копируют игру Овечкина», — сказал Майк Кнубл, который провел 1068 матчей в НХЛ и набрал 548 (278+270) очков.