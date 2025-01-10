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Заварухин о 4:3 с «Адмиралом»: «Автомобилист» проявил характер и вырвал победу. Давно не побеждали дома"

"Тяжелый матч, тяжелый соперник с вязкой обороной. Пропустили голы на контратаках, здорово, что парни проявили характер и вырвали победу. Команда верила в победу, была живая лавка, было очень много эмоций, которые помогли выиграть.

Источник: Спортс"

«Тяжелый матч, тяжелый соперник с вязкой обороной. Пропустили голы на контратаках, здорово, что парни проявили характер и вырвали победу. Команда верила в победу, была живая лавка, было очень много эмоций, которые помогли выиграть. Давно не побеждали дома, спасибо зрителям за поддержку. Нужная победа для построения команды и дальнейших игр. Как удалось забить два “грязных” гола? Показали видео в перерыве. Показали момент, где в первом периоде три игрока были в разных углах. Так голы невозможно забивать, достучались, что надо работать перед вратарем. Звено Каштанов — Обидин — Кузнецов здорово сыграло, у Каштанова сегодня гол и пас, заработал большинство со стандарта, который наигрывали на тренировках. Парень проявил себя, по КПД, считаю, был лучший матч в его карьере», — сказал тренер «Автомобилиста».