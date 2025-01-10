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Костюченок о 2:5 с «Сочи»: «Амур» создал достаточно моментов, чтобы выиграть, но в то же время два автогола, гол в пустые. Курьезные шайбы надломили"

"Слабая реализация моментов. Моментов создали достаточно, чтобы выиграть, но в то же время два автогола, гол в пустые. Это концентрация игроков, которые находятся на льду. А так, соперника с победой.

Источник: Спортс"

Шаймарданов сыграл в поездке две игры, доверили Джарасику сегодня сыграть. Особых ошибок у него не было. Опять же, были две курьезные шайбы, которые надломили. Не было установки поплотнее играть с Хохлачевым. Там именно что потеря концентрации, пытались быстрее забрать шайбу, за счет этого получили голы«, — сказал и. о. тренера “Амура”.