Тамбиев о 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл неплохо два периода. На концовку нас не хватило"

«Играли сегодня неплохо два периода. На концовку нас не хватило, перед четвертым голом шайба в судью попала, осталась в зоне, должна была дойти до нашего крайнего нападающего. Несчастный случай, с которого пошел гол. В концовке такие броски надо блокировать, игрок его не заблокировал. В принципе неплохая игра, но в третьем периоде “Автомобилист” добавил, в концовке уже не так бегали, как первые два периода», — сказал тренер «Адмирала».