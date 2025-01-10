Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тамбиев о 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл неплохо два периода. На концовку нас не хватило"

"Играли сегодня неплохо два периода. На концовку нас не хватило, перед четвертым голом шайба в судью попала, осталась в зоне, должна была дойти до нашего крайнего нападающего. Несчастный случай, с которого пошел гол.

Источник: Спортс"

«Играли сегодня неплохо два периода. На концовку нас не хватило, перед четвертым голом шайба в судью попала, осталась в зоне, должна была дойти до нашего крайнего нападающего. Несчастный случай, с которого пошел гол. В концовке такие броски надо блокировать, игрок его не заблокировал. В принципе неплохая игра, но в третьем периоде “Автомобилист” добавил, в концовке уже не так бегали, как первые два периода», — сказал тренер «Адмирала».