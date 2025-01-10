На данный момент ребята, которые присоединились по ходу сезона, стараются, приносят положительные, хорошие компоненты в нашу игру. Рады, что пока все сработало. Будем надеяться, что будет так продолжаться. По состоянию Хафизова завтра будет больше известно. Предварительно у него травма верхней части тела«, — сказал тренер “Сочи”.
Сергей Зубов о 5:2 с «Амуром»: «У “Сочи” не все получалось, но забили нужные голы, выстояли “3 на 5” — это был ключевой момент»
«Ребята молодцы. Непросто было найти эмоции после двух напряженных игр предыдущих. Не все сегодня получалось, но забили нужные голы, выстояли “3 на 5”, наверное, это был ключевой момент. Женю Волохина с первой победой в КХЛ.