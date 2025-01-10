Сергей Зубов о 5:2 с «Амуром»: «У “Сочи” не все получалось, но забили нужные голы, выстояли “3 на 5” — это был ключевой момент»

На данный момент ребята, которые присоединились по ходу сезона, стараются, приносят положительные, хорошие компоненты в нашу игру. Рады, что пока все сработало. Будем надеяться, что будет так продолжаться. По состоянию Хафизова завтра будет больше известно. Предварительно у него травма верхней части тела«, — сказал тренер “Сочи”.