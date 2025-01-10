Кросби вышел на 9-е место по очкам в истории НХЛ (1643), обогнав Сакика. До Лемье — 80 баллов

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 47 (12+35) очков в 43 играх при полезности «минус 11». За карьеру в рамках регулярок — 1643 (604+1039) балла в 1315 играх. Кросби вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Джо Сакика (1641 балл в 1378 матчах). Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514) и рекордсмен «Пингвинс» Марио Лемье (1723 в 915).Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя БуркаКросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1832), обогнав Сакика. До Лемье — 63 балла.