На счету 29-летнего немецкого форварда 61 (31+30) очко в 41 игре в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров и лидирует в гонке снайперов с отрывом в 6 голов от ближайших преследователей. Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа», 25 шайб в 35 играх) и Микко Рантанен («Колорадо», 25 в 43).
Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб. Он лидирует в гонке снайперов с 31 голом, у Пойнта и Рантанена по 25
Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).