Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драйзайтль первым в сезоне НХЛ забросил 30 шайб. Он лидирует в гонке снайперов с 31 голом, у Пойнта и Рантанена по 25

Форвард «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (3:5).

Источник: Спортс"

На счету 29-летнего немецкого форварда 61 (31+30) очко в 41 игре в текущем сезоне. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров и лидирует в гонке снайперов с отрывом в 6 голов от ближайших преследователей. Второе место делят форварды Брэйден Пойнт («Тампа», 25 шайб в 35 играх) и Микко Рантанен («Колорадо», 25 в 43).