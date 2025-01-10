Бучневич набрал очки в 5-м матче подряд — 1+1 против «Анахайма». У него 29 баллов в 41 игре в сезоне

В активе 29-летнего россиянина 29 (11+18) баллов в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+5». В последних 5 играх — 6 (2+4) очков. Сегодня Бучневич (13:55, 0:57 — в большинстве, 0:32 — в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ и еще дважды промахнулся, а также сделал 1 блок.