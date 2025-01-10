На счету 31-летнего россиянина 58 (17+41) очков в 37 играх при полезности «+12».Он делит 5-е место в гонке бомбардиров лиги с Коннором Макдэвидом из «Эдмонтона» (58 в 38, 16+42). Отставание от лидера — Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (68 очков в 43 играх, 15+53) — составляет 10 баллов. Сегодня Кучеров (22:49, 5:28 — в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 3 и 1 раз промахнулся. Также он применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Бостоном». У него 58 очков в 37 играх — делит 5-е место в гонке бомбардиров с Макдэвидом
Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в концовке встречи с «Брюинс» (4:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.