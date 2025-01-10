Драйзайтль — 5-й европеец в истории НХЛ с 30+ шайбами в 7 или более сезонах подряд. В списке — Овечкин, Ягр, Курри и Ковальчук

29-летний немецкий нападающий лидирует в гонке снайперов лиги с 31 шайбой в 41 игре. Драйзайтль записал в актив 7-й сезон с 30+ шайбами, причем они идут подряд (начиная с сезона-2018/19, личный рекорд — 55 шайб в 80 играх, 2021/22). Ранее по 7 или более сезонов подряд с 30+ шайбами провели только 4 игрока из Европы — Александр Овечкин (Россия, 15, 2005/06 — 2019/20), Яромир Ягр (Чехия, 15, 1991/92 — 2006/07, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута), Яри Курри (Финляндия, 10, 1980/81 — 1989/90) и Илья Ковальчук (Россия, 2002/03 — 2011/12, сезон-2004/05 не состоялся из-за локаута).