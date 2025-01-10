Кросби, Малкин, Летанг, Флери, Генцел и Гончар вошли в 1-ю сборную «Питтсбурга» за 25 лет, Лемье, Кессел и Куниц — во 2-ю

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века. В символические сборные «Пингвинс» попали два россиянина — защитник Сергей Гончар и форвард Евгений Малкин. Оба вошли в первую команду. Первая команда «Питтсбурга’Нападающие: Сидни Кросби, Джейк Генцел, Евгений Малкин;Защитники: Сергей Гончар, Крис Летанг;Вратарь: Марк-Андре Флери. Вторая команда “Питтсбурга’Нападающие: Фил Кессел, Крис Куниц, Марио Лемье;Защитники: Брайан Думулин, Брукс Орпик;Вратарь: Мэтт Мюррей. Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту. В пятницу будут названы символические сборные “Виннипега” (экс-”Атланты»). Публикация сборных «Лос-Анджелеса» отложена.