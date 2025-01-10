«Предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин». Недомански о погоне в НХЛ

«Количество голов Овечкина сейчас огромно — нужно это признать. Вероятно, его успех — лишь вопрос времени. Однако, скажу честно, я предпочел бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — передает TVNOVINY.sk со ссылкой на Idnes.cz слова чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Вацлава Недомански.