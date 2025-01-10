Владимир Крикунов: «Недомански сбежал в Канаду, перебежчик, а сейчас стал патриотом. Наш “примитивный” Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет»

«Если Чехия такая великая нация, а мы примитивные, чего же они тогда так отстали от России в хоккейном плане? Они только один раз были олимпийскими чемпионами. Недомански сбежал в Канаду, он перебежчик, а сейчас вдруг патриотом стал. Наш “примитивный” Овечкин скоро побьет рекорд Гретцки, а чехами даже близко не пахнет. У Чехии не будет такого великого хоккеиста, как Овечкин. У чехов начались серьезные обострения — сначала Гашек, теперь Недомански. От бессилия кусают русских, победить же нас не могут», — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.