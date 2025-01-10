Валуев о том, будут ли в России отмечать рекорд Овечкина: «Когда были победы на Олимпиадах, устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние?»

Валуев поделился мыслями о том, будут ли в России народные гуляния, если Овечкин побьет рекорд. «Когда были победы на Олимпиадах, наши спортсмены устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние? Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять. Буду ли я отмечать это событие? Я, скорее всего, буду находиться в рабочем режиме. Когда есть возможность, то я праздную. У меня будет радость, гордость за нашего парня, который побил величайший рекорд. Не думаю, что об этом будет говориться на каждом шагу, но с точки зрения спорта и хоккея это очень большое событие. Люди будут очень рады», — сказал депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев.