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Валуев о том, будут ли в России отмечать рекорд Овечкина: «Когда были победы на Олимпиадах, устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние?»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Валуев поделился мыслями о том, будут ли в России народные гуляния, если Овечкин побьет рекорд. «Когда были победы на Олимпиадах, наши спортсмены устанавливали мировые рекорды, помните хоть одно народное гуляние? Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, то влюбленным в хоккей никто не помешает гулять. Буду ли я отмечать это событие? Я, скорее всего, буду находиться в рабочем режиме. Когда есть возможность, то я праздную. У меня будет радость, гордость за нашего парня, который побил величайший рекорд. Не думаю, что об этом будет говориться на каждом шагу, но с точки зрения спорта и хоккея это очень большое событие. Люди будут очень рады», — сказал депутат Госдумы РФ, бывший боксер Николай Валуев.