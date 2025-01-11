Хоккеисты «Динамо-Шинника» второй раз подряд разгромили «Хорс Карелию» в МХЛ

В четверг подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня встречались с «Хорс Карелией» в Кондопоге. Стартовую треть команды свели к ничьей, во втором периоде бобруйчане поразили чужие ворота трижды, а в заключительном — четырежды. Хозяева сумели ответить на это только двумя точными бросками, финальная сирена в итоге зафиксировала счет 8:3 в пользу «Динамо-Шинника». Дубль за гостей оформил Богдан Белкин, по голу добавили Николай Салыго, Арсений Чухраев, Александр Яценко, Олег Хомченко, Андрей Кравчук и Дмитрий Хобян. Поединок команд накануне также закончился разгромной викторией юных динамовцев — 5:0. Всего победная серия нашей команды насчитывает четыре матча, в выездной серии «шинники» идут без поражений. Бобруйчане продолжают возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 63 очка за 38 игр. Далее представителей Беларуси в МХЛ ожидает гостевой матч с тульской «Академией Михайлова» 16 января.