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На сайте НХЛ запустили счетчик с числом шайб, оставшихся Овечкину до рекорда

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (872 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик, который показывает, сколько шайб нужно забросить Александру Овечкину, чтобы побить рекорд. На данный момент на счетчике значится число 23.Если нажать на баннер с счетчиком, откроется раздел, посвященный Овечкину и его погоне за рекордом. Фото: скриншот сайта НХЛНХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff).