На сайте НХЛ запустили счетчик с числом шайб, оставшихся Овечкину до рекорда

На главной странице сайта НХЛ запустили счетчик, который показывает, сколько шайб нужно забросить Александру Овечкину, чтобы побить рекорд. На данный момент на счетчике значится число 23.Если нажать на баннер с счетчиком, откроется раздел, посвященный Овечкину и его погоне за рекордом. Фото: скриншот сайта НХЛНХЛ планирует остановить матч, в котором Овечкин побьет рекорд, и провести церемонию с участием Гретцки и Беттмэна (Daily Faceoff).