Овечкин остался без очков в 3-м матче подряд. У него 1 бросок в створ и 2 мимо, 3 хита, 2 потери и «минус 1» за 16:31 с «Монреалем» при 6:35 в большинстве

В текущем сезоне у 39-летнего россиянина 30 (19+11) баллов в 26 играх при полезности «+12». Сегодня Овечкин (16:31, 6:35 — в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и дважды промахнулся. Также он применил 3 силовых приема и допустил 2 потери.