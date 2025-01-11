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Капризов, Фэйбер и Брудин не поехали с «Миннесотой» на матчи с «Сан-Хосе» и «Вегасом». Кирилл пропустил уже 7 игр из-за травмы

Форвард «Миннесоты» пропустит еще 2 матча из-за травмы нижней части тела.

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне (50 очков в 34 матчах, 23+27) не выходил на лед в последних 7 играх. Также «Уайлд» будут вынуждены обойтись без защитников Юнаса Брудина и Брока Фэйбера. Оба игрока получили травмы в матче с «Сент-Луисом» (6:4) и не выходили на лед против «Колорадо» (1:6). «Миннесота» проведет выездные матчи с «Сан-Хосе» и «Вегасом» 11 и 12 января (начало по московскому времени — 12 января в 06:00 и 13 января в 04:00 соответственно).