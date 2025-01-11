Тарасенко продлил безголевую серию до 17 игр. У него 0+0, 4 броска и «минус 2» в последних 4 матчах

На счету 33-летнего россиянина 14 (4+10) очков в 40 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10» и среднем времени на льду 14:36. В 4 последних играх у него нет очков при 3 бросках в створ и полезности «минус 2». Сегодня Тарасенко (15:04, 2:53 — в большинстве, «минус 1») 1 раз бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.