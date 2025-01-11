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«Лос-Анджелес» одержал 5-ю победу подряд, обыграв «Виннипег». Вратарь «Кингс» Кюмпер выиграл 12 из 20 матчей в сезоне

Команда тренера Джима Хиллера обыграла «Виннипег» (2:1 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Голкипер «Лос-Анджелеса» Дарси Кюмпер отразил 18 из 19 бросков. Он одержал 12-ю победу в 20 матчах этого сезона. Калифорнийский клуб одержал пятую победу подряд. Прежде «Кингс» обыграли «Эдмонтон» (4:3 ОТ), «Филадельфию» (5:4), «Нью-Джерси» (3:0) и «Тампу» (2:1). «Лос-Анджелес» набрал 53 очка в 39 матчах и находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции.